Украину снова накроет непогода: появилось штормовое предупреждение

Яра Дорош Общество 21:02, 28.06.2020 Обновлено: 21:02, 28.06.2020

В Украине в понедельник, 29 июня, снова ожидается ухудшение погоды. В некоторых регионах возможны грозы, град и шквалы ветра.

Соответствующее штормовое предупреждение опубликовала пресс-служба ГСЧС Украины на своей странице в Telegram, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

Так, 29 июня на Левобережье, а днем и в западных областях возможные грозы. В отдельных районах следует ожидать еще и града, шквалов ветра 15-20 м/с.

Пост ГСЧС Украины
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 28 июня в результате наводнения без электричества остались 11 населенных пунктов в двух областях: в Закарпатской – девять и на Прикарпатье – два. В Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях спасатели продолжали работы по ликвидации последствий дождевого паводка.

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