Украину сложно представить через пять лет, – Забужко

Спрогнозировать будущее Украины, как и человечества в целом, через пять лет крайне сложно. Ведь прямо сейчас мир переживает глобальный кризис.

Об этом в интервью для OBOZREVATEL заявила украинская писательница Оксана Забужко. По ее словам, в обозримом будущем вся современная цивилизация будет вынуждена начать жить в новых реалиях.

"Здесь не то что Украину – здесь вообще человечество представить сложно. Нет, оно, конечно, будет жить, никуда не денется. Но вся наша цивилизация, и Украина с ней, подошли к той грани, где сумма накопленных системных ошибок уже сама по себе не рассосется. Именно это называется системным кризисом – тем, что бьет одновременно по многим направлениям".

То, что сейчас все оказались вынужденно запертыми в своих государственных границах, – это первый серьезный удар по глобализации с 1989 года, с падения Берлинской стены, подчеркнула писательница. Ведь в мире уже успело вырасти целое поколение, которое верило, что мир глобализирован, что границы между государствами тают и можно жить там, где есть работа.

"Неожиданно все это закончилось. Если представлять себе историю человечества как некий "самотек" сценария, а каждый писатель мыслит сценариями, то я бы сказала, что мироздание, как сценарист, нас грубо осадило. Продемонстрировало нам, что ни к какой глобализации мы на самом деле не были готовы. Что все наши международные организации, ВОЗ и что там еще, – это все "порхавка", а как дошло до дела, то в каждой стране своя система здравоохранения", – сказала Забужко.

Подытоживая, она добавила, что в условиях пандемии COVID-19 каждая страна была вынуждена бороться с опасностью с тем, что успела построить за предыдущие годы.

"И никуда вы от этого не выскочите, и никакие деньги на офшорах вам не помогут... Приходится срочно оборудовать для себя Александровскую больницу. Если вдуматься, очень забавно. Я лежала в этой больнице в последний раз в 2014 году и примерно представляю, сколько надо было потратить усилий, чтобы там оборудовать боксы для всех этих бандюковатых попов из лавры, которые все дружно бросились туда от испуга", – резюмировала писательница.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Забужко указала на проблему незнания собственной истории украинцами. Это, по ее словам, привело к тому, что на Западе вместо объективного представления об Украине сформировалась "фантомная реальность".

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