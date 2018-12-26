Украину сковала непогода: спасатели предупредили о новой снежной буре

В Украине в среду, 26 декабря, продолжает бушевать непогода – из-за сильной метели дороги были парализованы и множество машин застряли в снежный заносах. Также был обесточен ряд населенных пунктов. При этом погодные условия продолжают ухудшаться — снежная буря ожидается 26 и 27 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС в Украине. На Днепропетровщине с привлечением спасательной техники и частного трактора, от затора освобождали объездную "Южный поток", где застряла грузовик.

На рубеже Солонянского и Днепровского районов по трассе Днепр-Запорожье помогли освободить рейсовый автобус Москва-Бердянск. В середине находилось 10 пассажиров и водитель.

В Черкасской области затруднено движение на автодороге Золотоноша-Кременчуг вблизи с. Липовое.

Кроме того, служба автомобильных дорог в Днепропетровской области в связи с ухудшением погодных условий сообщила об ограничении движения пассажирского и грузового автотранспорта с полуночи 26 декабря по участкам автодорог государственного значения:

1. М-04 Знаменка-Луганск-Изварино, км 72 + 088-151 + 680

2. Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье (через Кременчуг)-Мариуполь, км 296 + 735 - 370 + 915

3. Н-23 Кропивницкий-Кривой Рог-Запорожье, км 81 + 735 - 105 + 313

"Синоптики Украинского гидрометцентра объявили штормовое предупреждение на территории Украины! В этот период призываем граждан учитывать предупреждения и ограничить пользование транспортными средствами!" — сообщили в ГосЧС.

По данным Укргидрометцентра, 26-27 декабря в Украине временами ожидается снег, местами порывы ветра 15-20 м/с, температура в среду -4…-10 градусов, ночью 0…-6, днем ​​на юге и западе, с распространением на большую часть территории страны, -3…+3.

"Такие погодные условия могут привести частичное нарушение движения транспорта на автомобильных дорогах и улицах, а также осложнять работу органов коммунального хозяйства", — добавили спасатели.

Также в Укргидрометцентре предупредили о третьем уровне снеголавинной опасности 26 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и Львовской областей.

ГосЧС

ГосЧС

ГосЧС

ГосЧС

ГосЧС

ГосЧС

Как сообщал OBOZREVATEL, снегопады в Украине начались 25 декабря. На западе Украины его скорость достигала 24 метров в секунду. Это затронуло Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Львовскую, Волынскую, Ривненскую, Теропольскую, Черновицкую и Хмельницкую области.