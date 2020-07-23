Украину разделят на 4 "зоны" с 1 августа из-за COVID-19: что значит каждая

С 1 августа территорию Украины в рамках адаптивного карантина поделят на четыре зоны – "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную". Переход от одной зоны к другой будет зависеть от процента "вклада" отдельного города в общий показатель заболеваемости COVID-19 в области.

Об этом главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал в интервью для "Украинского радио". Так, по его словам, на территории "зеленой" зоны будут действовать только общие требования. "Нельзя заходить в общественные здания без маски на лице, нужно придерживаться социальной дистанции, мыть руки и обрабатывать их антисептиком, ну и общие такие нормы – один человек на 5 квадратных метров", – пояснил чиновник.

В "желтой" зоне будет запрещено посещать социальные учреждения, в частности больницы и дома для людей преклонного возраста.

"Это буферная зона. Дополнительных ограничений экономической деятельности не происходит, но это такой сигнал", – пояснил Ляшко, добавив, что существенной разницы с "зеленой" зоной нет.

"Красная" зона, по словам главного санитарного врача, является "самой критической" и предусматривает возвращение жестких карантинных ограничений, которые действовали в Украине в течение марта и апреля.

"Если область будет пять дней подряд превышать общенациональные индикаторы, которые остались такими, как были до этого, мы эту область разложим на районы и города областного значения, и каждый район покажет свой вклад в состояние заболеваемости коронавирусной болезнью", – пояснил Ляшко.

Он добавил, что переход района или города от "красной" зоны в, например, "оранжевую", возможен при условии уменьшения "вклада" в общую заболеваемость в области: "Если три дня мы видим, что показатель стал лучше – мы переводим район в другую зону".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине из-за пандемии коронавируса (COVID-19) до 31 августа 2020 года продлили адаптивный карантин.