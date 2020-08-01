Украину разделили на карантинные зоны: Ляшко озвучил все подробности
С 1 августа в Украине начали действовать новые показатели для оценки эпидемиологической ситуации в связи с пандемией коронавируса (COVID-19).
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
Как сообщил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, на основе этих показателей будет происходить разделение регионов на четыре зоны – зеленую, желтую, оранжевую и красную (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
По его словам, уровни эпидемиологической опасности определяются решением национальной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, учитывая следующие показатели:
если коэффициент занятости коек превышает 50% за последние 5 дней, то все административно-территориальные единицы данного региона будут иметь желтый цвет;
если превышает 75% в течение последних 5 дней, то все административно-территориальные единицы региона будут иметь красный цвет.
Также при расчетах используются коэффициенты выявления случаев и показатель динамики роста количества случаев.
"Это все учитывается, если регион по одному из показателей в течение 5 дней превышает данные, указанные в постановлении Кабинета министров", – пояснил Ляшко.
Он добавил, что в зависимости от того, к какой из зон относится регион, внедряются различные ограничения.
"Зеленая" зона предусматривает:
пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах;
проведение массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 квадратных метров;
кинотеатры с заполненностью на 50%;
перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.
"Желтая" зона (+ ограничения зеленой), запрещается:
посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.
"Оранжевая" зона (+ ограничения "желтой"), запрещается:
деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц;
деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;
плановые госпитализации в больницах;
спортзалы, фитнес-центры, учреждения культуры;
прием новых смен в детские лагеря;
ограничения для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.
"Красная" зона (+ ограничения "оранжевой"), запрещается:
работа общественного транспорта;
посещение учебных заведений;
деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.
Как сообщал OBOZREVATEL 31 июля Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций распределила регионы Украины на четыре зоны, в зависимости от эпидемической ситуации.