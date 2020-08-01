Украину разделили на карантинные зоны: Ляшко озвучил все подробности

Общество 11:00, 1.08.2020 Обновлено: 11:20, 1.08.2020

С 1 августа в Украине начали действовать новые показатели для оценки эпидемиологической ситуации в связи с пандемией коронавируса (COVID-19).

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как сообщил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, на основе этих показателей будет происходить разделение регионов на четыре зоны – зеленую, желтую, оранжевую и красную (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, уровни эпидемиологической опасности определяются решением национальной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, учитывая следующие показатели:

  • если коэффициент занятости коек превышает 50% за последние 5 дней, то все административно-территориальные единицы данного региона будут иметь желтый цвет;

  • если превышает 75% в течение последних 5 дней, то все административно-территориальные единицы региона будут иметь красный цвет.

Также при расчетах используются коэффициенты выявления случаев и показатель динамики роста количества случаев.

"Это все учитывается, если регион по одному из показателей в течение 5 дней превышает данные, указанные в постановлении Кабинета министров", – пояснил Ляшко.

Он добавил, что в зависимости от того, к какой из зон относится регион, внедряются различные ограничения.

"Зеленая" зона предусматривает:

  • пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах;

  • проведение массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 квадратных метров;

  • кинотеатры с заполненностью на 50%;

  • перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.

"Желтая" зона (+ ограничения зеленой), запрещается:

  • посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

"Оранжевая" зона (+ ограничения "желтой"), запрещается:

  • деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц;

  • деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;

  • плановые госпитализации в больницах;

  • спортзалы, фитнес-центры, учреждения культуры;

  • прием новых смен в детские лагеря;

  • ограничения для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.

"Красная" зона (+ ограничения "оранжевой"), запрещается:

  • работа общественного транспорта;

  • посещение учебных заведений;

  • деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

Как сообщал OBOZREVATEL 31 июля Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций распределила регионы Украины на четыре зоны, в зависимости от эпидемической ситуации.

Комментировать
Общество

Смотрите также

"Я хоть слово сказал о том, что Россия Донбасс бомбила?" Кравчук позвал террористов в Киев и стал посмешищем пропагандистов

В шпиталь привезли борт з Харкова: потрібна допомога

К переговорам ТКГ по Донбассу могут привлечь первого премьера Фокина, – Кравчук

Украина нацелилась на проведение Олимпиады: у Зеленского озвучили детали

"Полтавский террорист" Скрипник ликвидирован: подробности спецоперации