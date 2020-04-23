Украину раскалит до 40 градусов и больше: климатолог сделала тревожный прогноз

К середине текущего столетия температура на территории Украины может подняться до более 40 градусов.

Такой прогноз сделала в интервью "Укринформу" климатолог Светлана Краковская. По ее словам, если украинцы ничего не изменят в своем экологическом поведении, то не исключено, что к середине этого века на севере Украины произойдет повышение температуры на 3 градуса, а на исходе века – на 5-6 градусов. А это – средняя температура больше 40 градусов по всей территории Украины.

Светлана Краковская

"Когда мы говорим про какие-то исторические изменения климата, про ту же Гренландию, то мы говорим о процессах, которые происходили на протяжении тысяч лет. Те же процессы, которые мы видим сейчас, они происходят за десятки лет, на протяжении жизни одного человека. Такой скорости раньше просто не было", – отметила климатолог.

Она добавила, что при этом будет меньше осадков в южной Украине, что приведет к опустыниванию этой части территории.

"Уже сейчас в Украине наблюдается сразу несколько видов засух. У нас наблюдается атмосферная засуха, почвенная засуха, гидрологическая засуха, когда пересыхают водоемы. И вот сейчас уже говорят о геологической засухе, когда влаги не хватает в верхних горизонтах почв. То есть пропадает вода в колодцах", – подчеркнула географ-метеоролог Вера Балабух.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Светланы Краковской, в результате глобального потепления к концу столетия всему живому на Земле может грозить жуткая жара, целые страны превратятся в выжженную пустыню.

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