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Украину прогреет до +15: синоптик дала теплый прогноз 

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В Украине в четверг, 4 апреля, ожидается теплая солнечная погода, осадки маловероятны из-за антициклона.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, в течение дня столбики термометров повысятся до +9... +15 градусов, немного холоднее будет на востоке +4... +8 градусов.

"Разве что ветер остается порывистый, иногда и сильный, что снизит ощущение комфорта", — уточнила она.

Украину прогреет до +15: синоптик дала теплый прогноз 

В Киеве 4 апреля ожидается сухая солнечная и умеренно теплая погода, днем +10 градусов.

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"Такая погода с постепенным нарастанием тепла удержится до конца недели", — добавила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики спрогнозировали, что в Украину в начале апреля придет похолодание вплоть до заморозков,однако во второй половине месяца ожидается резкое потепление до +24°.

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Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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