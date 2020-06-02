Украину продолжит заливать: синоптики огорчили прогнозом погоды

Во вторник, 2 июня, Украину продолжит заливать дождями, а холодная погода не отступит.

Неутешительный прогноз дали синоптики Укргидрометцентра. Так, солнце во второй день лета увидят только в Одесской и Николаевской областях.

На остальной территории страны прогнозируется дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с.

Холоднее всего будет на западной Украине. Там температура воздуха ночью опустится до +6 +8 градусов, днем максимум +11 +14 градусов.

В восточных областях прогреет до +19 +21 градуса днем, ночью +9 +11. В центральных и северных областях будет немного холоднее – +12 +18 градусов днем, ночью +6 +8.

На юге и в Крыму +17 +19 градусов днем, ночью температура воздуха опустится до +7 +11. В Киеве во вторник похолодает до +12 +14 градусов, ночью +6 +8.

Погода в Украине 2 июня

Как писал OBOZREVATEL ранее, начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань рассказал, что в июне погода в Украине ожидается теплой и с умеренными осадками, однако не исключены и температурные колебания в отдельные дни.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!