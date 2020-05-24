Украину продолжит заливать: синоптики дали неутешительный прогноз. Карта

В воскресенье, 24 мая, на большей части Украины пройдут ливни.

Солнечная и сухая погода ожидается в центральных, северных областях страны и в Крыму. По прогнозам Укргидрометцентра, температура воздуха там ожидается в пределах +13 +15 градусов днем, ночью +2 +5.

Украину зальет дождями

Холоднее всего будет на востоке Украины. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях дождь пройдет днем. Температура воздуха опустится до +13 +15 градусов днем, ночью +3 +5.

Ливни прогнозируют в западных областях. Температура воздуха днем от +13 до +16 градусов, ночью похолодает до +5 +8. Ветер западный 5-10 м/с.

Погода в Украине 24 мая

На юге Украины осадки обещают только в Одесской области. Температура воздуха будет колебаться от +14 до +17 градусов днем, ночью +5 +9.

Как писал OBOZREVATEL ранее, погода в Украине летом 2020 года будет неустойчивой. В первой половине июня температура воздуха ожидается выше нормы, затем придет похолодание и дожди.