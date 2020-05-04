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4 мая • обновлено в 11:30
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Украину продолжит заливать: синоптики дали неутешительный прогноз. Карта

9.4т
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В понедельник, 4 мая, почти на всей территории Украины пройдет дождь с грозой.

Солнечную и сухую погоду синоптики Укргидрометцентра прогнозирую только на западе страны. Температура воздуха там будет держаться в пределах +14...+19 днем, ночью от +6 до +8 градусов.

Синоптики дали неутешительный прогноз на 4 мая

Синоптики дали неутешительный прогноз на 4 мая

afanasy.biz

Теплее всего будет в восточных областях Украины. В Луганской и Донецкой областях днем прогреет до +20...+23 градусов, ночью +10...+12 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Дождь с грозой.

Погода в Украине 4 мая

Погода в Украине 4 мая

Ливни с грозами также пройдут на севере, юге и в центральных областях страны. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +20...+22 градусов. Ночью столбики термометра опустятся до отметки +10...+12 градусов.

В Киеве +19...+21 градусов днем, ночью +10...+12. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Дождь с грозой.

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в мае на всей территории Украины будет жаркой и сухой. Небольшие осадки пройдут в начале и конце месяца.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Что значит неутешительный прогноз? Прогноз - просто сказка! Мы такой погоды ждали с сентября прошлого года! Короче, не мешайте радоваться!
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