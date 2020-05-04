Украину продолжит заливать дождями: синоптики уточнили прогноз
В Украине во вторник, 5 мая, ожидается дождливая погода, почти на всей территории будут грозы.
Об этом свидетельствуют данные Укргидометцентра. В западных областях будут сильные ливни.
Температурный максимум составит 21 градус тепла.
Ветер по всей Украине будет южно-западный 5-10 м/с.
Холоднее всего погоду прогнозируют на западе страны.
В западных областях Украины температура воздуха составит максимум +16, а ночью опустится до +5. Во всех областях прогнозируют ливни, но без грозы.
Аналогичная погода будет в Винницкой и Житомирской областях.
В центре Украины немного теплее. Столбики термометров покажут до +19. Прогнозируют грозы.
Неспокойно будет и в северных областях. На Киевщине прогнозируют температуру воздуха на несколько отметок ниже.
На юге Украины также будет до +19 и дожди с грозами. На востоке будет теплее всего: до 21 градуса тепла. Однако и этот регион не обойдут дожди с грозами.
В Киеве 5 мая прогнозируют +16...+18 и грозу.
Как сообщал OBOZREVATEL, погода в мае на всей территории Украины будет жаркой и сухой. Небольшие осадки пройдут в начале и конце месяца.