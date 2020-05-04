Украину продолжит заливать дождями: синоптики уточнили прогноз

В Украине во вторник, 5 мая, ожидается дождливая погода, почти на всей территории будут грозы.

Об этом свидетельствуют данные Укргидометцентра. В западных областях будут сильные ливни.

Температурный максимум составит 21 градус тепла.

Ветер по всей Украине будет южно-западный 5-10 м/с.

Холоднее всего погоду прогнозируют на западе страны.

В западных областях Украины температура воздуха составит максимум +16, а ночью опустится до +5. Во всех областях прогнозируют ливни, но без грозы.

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Аналогичная погода будет в Винницкой и Житомирской областях.

Погода в Украине 5 мая Скриншот

В центре Украины немного теплее. Столбики термометров покажут до +19. Прогнозируют грозы.

Неспокойно будет и в северных областях. На Киевщине прогнозируют температуру воздуха на несколько отметок ниже.

На юге Украины также будет до +19 и дожди с грозами. На востоке будет теплее всего: до 21 градуса тепла. Однако и этот регион не обойдут дожди с грозами.

В Киеве 5 мая прогнозируют +16...+18 и грозу.

Погода в Киеве 5 мая Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в мае на всей территории Украины будет жаркой и сухой. Небольшие осадки пройдут в начале и конце месяца.

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