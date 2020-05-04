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4 мая • обновлено в 22:47
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Украину продолжит заливать дождями: синоптики уточнили прогноз

3.1т
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В Украине во вторник, 5 мая, ожидается дождливая погода, почти на всей территории будут грозы.

Об этом свидетельствуют данные Укргидометцентра. В западных областях будут сильные ливни.

  • Температурный максимум составит 21 градус тепла.

  • Ветер по всей Украине будет южно-западный 5-10 м/с.

  • Холоднее всего погоду прогнозируют на западе страны.

В западных областях Украины температура воздуха составит максимум +16, а ночью опустится до +5. Во всех областях прогнозируют ливни, но без грозы.

Погода в Украине 5 мая: появился прогноз

Погода в Украине 5 мая: появился прогноз

112 Украина

Аналогичная погода будет в Винницкой и Житомирской областях.

Погода в Украине 5 мая

Погода в Украине 5 мая

Скриншот

В центре Украины немного теплее. Столбики термометров покажут до +19. Прогнозируют грозы.

Неспокойно будет и в северных областях. На Киевщине прогнозируют температуру воздуха на несколько отметок ниже.

На юге Украины также будет до +19 и дожди с грозами. На востоке будет теплее всего: до 21 градуса тепла. Однако и этот регион не обойдут дожди с грозами.

В Киеве 5 мая прогнозируют +16...+18 и грозу.

Погода в Киеве 5 мая

Погода в Киеве 5 мая

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в мае на всей территории Украины будет жаркой и сухой. Небольшие осадки пройдут в начале и конце месяца.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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