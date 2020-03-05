Польша приняла спецзакон по коронавирусу: топ-10 пунктов на заметку Украине

Польша в связи с эпидемией коронавируса в Европе приняла закон "О конкретных мерах, связанных с профилактикой и ликвидацией COVID-19, других инфекционных заболеваний и вызванных ими кризисных ситуаций".

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook, отметив, что документ определяет полномочия органов власти, обязанности граждан и юридических лиц по содействию в борьбе с эпидемией и ответственность за его невыполнение.

Он указал, что в то же время "Украина после 28 лет реформ в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия подошла не подготовленной к угрозе COVID-19", поскольку десятилетиями власть не выделяла целевое финансирование на мероприятия по подготовке к возможным эпидемиям.

Геращенко привел 10 наиболее важных пунктов из закона, отметив, что Украина также должна быть подготовлена к чрезвычайным мерам по борьбе с коронавирусом:

1. Предусмотрена принудительная доставка и госпитализация больных или тех, кто потенциально могут быть больными.

2. Санэпидемслужба имеет право:

- получения доступа в любые здания, сооружения и помещения для выполнения своих функций;

- ограничения функционирования или закрытия деятельности любых учреждений на период эпидемии.

3. Для фармацевтических компаний может быть введен запрет на реализацию лекарств за пределы государства, а также необоснованного повышения цен в связи с ажиотажем.

4. В целях противодействия COVID-19 Совет министров может путем регулирования перераспределять запланированные бюджетные расходы между частями и отделами государственного бюджета.

5. Премьер-министр может наложить на орган местного самоуправления обязанность выполнить конкретную задачу в связи с противодействием COVID-19.

6. Воевода может издавать приказы, применимые ко всем органам государственного управления, всем субьектам хозяйствования, юридическим лицам в связи с противодействием COVID19. Команды подлежат немедленному исполнению.

7. Государственное казначейство, органы местного самоуправления и государственные организационные единицы не несут ответственности за ущерб, причиненный в связи с обоснованными действиями, направленными на противодействие COVID-19.

8. Военнослужащий, находящийся на действительной военной службе, может быть направлен командиром воинской части для выполнения задач, не связанных с его военной специальностью и военной подготовкой, при условии, что он обладает квалификацией и полномочиями для выполнения этих задач.

9. Для противодействия COVID-19 работодатель может дать указание работнику выполнять в течение определенного периода времени работу, указанную в трудовом договоре, вне места его постоянного выполнения.

10. Здоровые лица, контактировавшие с лицами, страдающими инфекционными заболеваниями, подлежат обязательному карантинному или эпидемиологическому надзору, если это согласовано с органами санитарного надзора, на срок, не превышающий 21 день с последнего дня контакта.

"Думаю, что украинской власти стоит как можно быстрее учесть и использовать этот опыт польских коллег и приступить к разработке комплексных изменений в законодательство, направленных на защиту нации от эпидемии COVID-19", – добавил Геращенко.

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