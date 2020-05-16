Украину ждет засуха и заморозки: синоптики дали прогноз погоды на май

До конца мая Украину ждут дожди, заморозки и жара до +25. Такой прогноз дали украинские синоптики. А вот на юге страніы дождей будет мало.

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Погода будет переменчивой

Ведущий синоптик Укргидрометцентра Роман Мурмыло считает, что май в этом году выдался типичным – с переменчивым характером погоды, кратковременными грозовыми дождями.

"Весь май будет то солнце, то пасмурно. Осадки будут выпадать очень неравномерно и не так много, как хотелось бы. Обложных дождей в этом месяце не ожидаем. Осадки пройдут местами, причем в одних и тех же районах может быть разное количество дождей", – говорит OBOZREVATEL синоптик.

Тяжелее всего придется югу Одесской области, там также ожидается мало дождей и они будут неравномерными. "Что касается юга в целом, то там осадки также будут неравномерными. Поэтому тотальной засухи там не будет, просто влага будет накапливаться где-то больше, а где-то меньше. Это касается Херсонской и Николаевской областей", – сообщает синоптик.

Народная правда

До 20 мая синоптик обещает температуру на юге до 25-26 градусов, на западе и севере будут более облачно, поэтому тут столбики термометров поднимутся не выше 18-20 градусов.

А синоптик Владислав Билык добавляет, что на следующей неделе, 20-21 мая, на севере, западе и в Карпатах ожидаются заморозки. "Они будут только на грунте до -1...+1 градусов", – уточняет Билык.

В Европе – курортный сезон и дожди

Что касается Европы, то, например, в Турции уже начался курортный сезон. В мае тут температура 32-33 градуса тепла, дождей не обещают.

В Турции курортный сезон

В Чехии на следующей неделе температура будет 18-22 градуса тепла, а к концу недели снизится до +17...+18 градусов.

В Словакии 22-24 градусов тепла, а в выходные +19. В Польше 15-18 тепла. Во Франции синоптики обещают 21-22 градуса, а вот с пятницы следующей недели там пройдут грозовые дожди.

Во Франции грозовые дожди

В Бельгии, например, стабильно 22-24 градуса тепла. А вот Италию до 24 мая будет поливать дождями и пройдут грозы. Так, на севере этой страны температура будет +20...+23 и практически каждый день будут идти дожди с грозами. А вот на юге столбики термометров поднимутся до +23...+26 градусов и только иногда пройдут грозы.