Украину предупредили о пожарной опасности: какие регионы в зоне риска
В пятницу, 11 сентября, в большей части Украины в ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Такой прогноз озвучила пресс-служба Укргидрометцентра, отметив, что прежде всего он касается юга, востока и центра.
"По данным Укргидрометцентра, 11 сентября в южной части, восточных, центральных областях, большинстве районов Сумской, Киевской и Ривненской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", – сказано в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Харьковской и Луганской областях 2 сентября вспыхнули масштабные лесные пожары, в результате которых сгорели несколько домов. В целом огонь охватил 80 и 400 гектаров в обеих областях.
В зоне ООС возле села Лобачево на Луганщине из-за пожаров загорелся грузовик "Урал" и БМП-2 ВСУ.
В результате двое военнослужащих получили ожоги тела. Также огонь уничтожил военную технику и привел к детонации боекомплекта.
Во время ликвидации пожара на Луганщине погиб старшина Вооруженных сил Украины Артем Бондаренко, которого считали без вести пропавшим.
По состоянию на утро 7 сентября на Луганщине продолжали тлеть отдельные очаги сухой травы, кустарников и лесной подстилки. В то же время открытого огня не наблюдалось.