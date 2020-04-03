Украину предупредили о новой волне заробитчан на границе с Польшей

После 10 апреля на границе Украины с Польшей могут возникнуть новые массовые очереди из-за новой волны заробитчан, которые будут возвращаться домой в связи с карантином из-за коронавируса.

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Об этом в интервью "Главкому" рассказала главный редактор газеты для украинцев в Польше "Наше слово" Кристина Заник. По ее словам, на данный момент соседнюю страну покинули только 10% от наших соотечественников, которые там находились.

При этом она подчеркнула, что большинство из них считают, что даже в период пандемии все же лучше остаться в Польше.

"Часть из них так решили потому, что там медицина на лучшем уровне и, возможно, поскольку имеют стабильную работу", – говорит Заник.

Она отметила, что до 10 числа каждого месяца в Польше принято платить деньги за аренду жилья. Соответственно, после этой даты надо либо выезжать, либо снова платить.

"Поэтому увидим после 10 апреля, сколько людей останутся, а сколько будут выезжать, будет ли новая волна тех, кто возвращается в Украину", – добавила Заник.

Как сообщал OBOZREVATEL, со середины марта 2020 года в Украину через восточную границу Польши вернулись 89 тысяч человек. Это работники и студенты, которые были вынуждены уехать из ЕС из-за карантина.

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