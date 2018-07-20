Украину "поджарит" до +37: появился прогноз погоды на неделю

В Украине в ближайшие выходные и на следующей неделе будет стоять жаркая погода, также пройдут грозовые дожди.

По данным пресс-службы Укргидрометцентра, жарче всего будет в южных и восточных регионах, температура воздуха поднимется до 37 градусов.

Так, 21 июля в Волынской, Ровенской областях и в Приазовье местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с.

Температура ночью +14-19°С, на побережье морей - до +22°С. Днем +23-28°С, в южных областях - до +32°С.

Кроме того, в южных и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киеве переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +16-18°, днем +25-27°С.

22-23 июля в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь днем в северных, восточных областях и в Карпатском регионе местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный и северо-западный, 3-8 м/с.

Температура ночью +14-19°С, на побережье морей до +23°С. Днем +24-29°С, в южных и восточных областях до +33°С.

В Киеве переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью +17-19°С, днем +26-28°С.

24-25 июля в Украине ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой и умеренный кратковременный дождь, гроза. Температура ночью +13-19°С, на побережье морей +18-23°С. Днем +23-29°С, в южной части и восточных областях +28-33°С.

26-30 июля - преимущественно без осадков, лишь в западной части и в северных областях днем местами кратковременный дождь. Температура ночью +16-22°С, на побережье морей до +25°С. Днем +26-33°С, в южной части и восточных областях ожидается +31-37°С.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшие дни в нашей стране пройдут осадки.