Украину поделят на четыре зоны из-за коронавируса: подробности решения Кабмина

Украину поделят на четыре зоны из-за COVID-19.

Кабинет министров определил критерии определения четырех уровней эпидемической опасности распространения коронавируса.

Как сказано в постановлении правительства №641, в зависимости от эпидситуации в области или отдельных административно-территориальных единицах региона устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень опасности распространения COVID-19.

Уровень эпидемической опасности устанавливается по результатам оценки эпидемических показателей и определяется решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Опасным" регионом будет считаться тот, в котором будет зафиксирован хоть один из следующих признаков:

загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов COVID-19, составляет более 50%;

среднее количество ПЦР- и ИФА-тестирований составляет менее 24 на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%;

показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%;

Регион будет "желтым" в случае загруженности более 50% количества коек, и "красным" в случае загруженности более 75% мест в больницах.

На уровне административно-территориальных единиц региона/района или города областного значения уровень эпидемической опасности рассчитывается Министерством здравоохранения с учетом доли отдельной единицы в превышение каждого отдельного показателя на уровне региона:

"зеленый" - до 5%;

"желтый" - от 5 до 20%;

"оранжевый" - от 20 до 50%;

"красный" - более 50%;

Для расчета такой доли используются показатели коэффициента выявления случаев инфицирования COVID-19 и динамики роста случаев инфицирования COVID-19.

Регион будет "зеленым", если в нем минимум три последних дня будут отсутствовать все признаки широкого распространения коронавируса.

Как писал OBOZREVATEL, Кабмин продлил на всей территории страны действие адаптивного карантина до 31 августа. Постановление вступит в силу с 1 августа.