Украину ожидает одно из самых красивых погодных явлений – прогноз синоптика

Карина Бондаренко Общество 12:44, 11.11.2020 Обновлено: 13:00, 11.11.2020

В четверг, 12 ноября, в Украине ожидается одно из самых красивых метеорологических явлений – изморозь.

Она может появиться в отдельных районах страны из-за похолодания и антициклона, сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Она отметила, что четверг пройдет без дождей. Температура воздуха начнет постепенно снижаться. Ночью 12 ноября до -3 +4 градусов, днем ​​до +3 +8 градусов.

В Киеве осадки маловероятны. Ближайшей ночью ожидается 0 +3 градуса, днем ​​3 +6 градусов.

"К концу недели в Украине – без существенных осадков, будет холодать дальше", –отметила Диденко.

Скриншот.
Наталья Диденко в Facebook
Антициклон над Украиной.
Наталья Диденко в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, до конца недели похолодание укрепится, антициклональний характер погоды удержится, будет без осадков, с периодическими туманами.

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