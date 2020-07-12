В понедельник, 13 июля, локальные грозовые дожди пройдут почти во всех областях Украины, помимо восточных.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко, отметив, что Украиной движется атмосферный фронт.

"Уже за фронтом температура опустилась до 12 градусов, а перед фронтом распаляет до +30 и выше. Вдоль полосы льет, гремит и наблюдаются местами шквалы. Завтра, 13-го июля, локальные грозовые дожди будут идти практически повсеместно, кроме восточных областей. Похолодает на западе, севере и в большинстве центральных областей, +12 +20 градусов", – рассказала Диденко.

По ее словам, в остальных регионах Украины пока что задержится жаркая погода.

В Киеве вероятны периодические дожди, температура зафиксируется в районе 18-20 градусов тепла.

Украину охватят грозовые дожди: прогноз погоды на понедельник

Как сообщал OBOZREVATEL, директор Украинского гидрометцентра рассказал, что грозы и смерчи станут привычным и регулярным явлением этого лета в Украине.