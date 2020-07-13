Украину охватит еще один вирус, страшнее COVID-19: медики предупредили об опасности

В Украине несколько предыдущих дней количество выздоровевших от COVID-19 превышало количество заболевших и власти обрадовались, что правильно выбрали карантинную политику. При этом медики убеждают, что это не так и уже к осени страна столкнется со второй волной пандемии.

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Более того, эксперты опасаются, что под конец года к ней присоединится вспышка еще одной инфекции – кори. Такого мнения придерживаются отечественные врачи, передает ТСН.

"Речь не идет о количестве больных, а количестве выявленных, которые имеют лабораторное подтверждение. Наша система эпиднадзора за COVID-19 – это примерно 35%", – считает иммунолог Федор Лапий, отмечая, что официальные цифры очень далеки от реальных и ежедневную статистику от Минздрава нужно умножать на три.

По его словам, речь идет о людях, которые не так далеко, как кажется: рядом может находиться зараженный, но он вполне может быть вообще бессимптомным.

"Если я болен, то понимаю, что мне плохо. Заболел, сижу дома. А если не имею ощутимых симптомов, то езжу на работу, назначаю встречи. Ношу маску в стиле Ван Гог", – добавляет Лапий.

Иммунолог подчеркнул, что коронавирусу это и надо. Поэтому, пока люди носят маски по последним трендам – под носом, на ухе или локте, они сами же приближают то, чего так сильно боялись – вторую волну пандемии.

Со своей стороны Центр общественного здоровья Украины предупреждает, что страна "играет с огнем". В частности, она находится в зоне высокого риска вспышки полиомиелита. Помимо этого, врачи боятся вспышки кори, так как за пять месяцев 2020-го было вакцинировано лишь 30% детей, а это очень мало по сравнению с прошлым годом.

По словам Лапия, причиной такого низкого охвата прививками от кори является в том числе и пандемия коронавируса, но теперь это может принести еще одну беду.

"До больных COVID-19 мы будем искать места для госпитализации для больных корью. Украина с 2017 по 2019 год имела очень большую вспышку кори. Официально это более 130 тысяч случаев. И эта вспышка нельзя сказать, чтобы прекратилась, потому что с начала 2020 года в стране зарегистрировано более 400 случаев кори", – объясняет он.

С начала 2020 года в Украине зарегистрировано более 400 случаев кори

Врач отметил, что достаточно низкий уровень охвата вакцинацией наблюдается во Львовской, Черновицкой, Ивано-Франковской областях, которые также являются лидерами по заболеваемости COVID-19.

И иммунолог добавляет, что в мире сейчас пытаются найти не только вакцину от COVID-19, но и исследуют, как влияют те или иные лекарства на коронавирус. Однако это можно назвать лишь теорией.

"Что касается БЦЖ, то есть данные, что она делает иммунитет сильнее... Относительно корь-паротит-краснуха, то это может быть временный эффект, когда ваш организм после вакцинации становится нечувствительным к другим вирусным инфекциям", – подытоживает Лапий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые опровергли теорию о длительном иммунитете к COVID-19, он снижается за три месяца.