Украину охватили массовые пожары: Шмыгаль предложил ужесточить наказания

Кабинет министров предложил ужесточить наказания за сезонные выжигание сухостоя в Украине.

Об этом сообщил в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, отметив, Кабмин держит на контроле ситуацию с пожарами в Чернобыльской зоне отчуждения и в регионах. Он рассказал, что в начале апреля поручил привлечь необходимые ресурсы для ликвидации пожаров и уменьшения их количества в будущем.

"В зоне отчуждения, на месте проведения работ по пожаротушению, введен усиленный дозиметрический контроль. Хочу сообщить, что радиационный фон находится в пределах нормы", – подчеркнул премьер.

Министерство юстиции уже разработало законопроект, который существенно увеличивает штрафы за выжигание сухостоя. Правительство его поддержало и вскоре передаст на рассмотрение в Верховную Раду, отметил Шмыгаль.

"ДСНС и органы местной власти должны установить круглосуточный мониторинг в природных экосистемах, чтобы не допустить распространения пожаров. ОГА и КГГА должны запретить разведение костров в лесных массивах и выжигание сухой растительности и мусора", – добавил он.

Денис Шмыгаль скриншот

Президент Владимир Зеленский такую инициативу тоже поддержал. "Я приветствую решение об увеличении штрафов за сжигание сухостоя до 6 тысяч гривен. В то же время я предлагаю парламента подумать о возможности жесткого уголовного наказания за такие бездумные действия", – сказал он в новом видеообращении 10 апреля.

Зеленский отметил, что в этом году количество пожаров в природных экосистемах увеличилась на 30%.

Как писал OBOZREVATEL, воздух от пожаров в Чернобыле идет на Киев. Накануне NASA опубликовало фото катастрофы из космоса.