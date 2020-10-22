Украину накрыли мощные магнитные бури: шторму подвержены даже здоровые люди
Магнитная буря класса G1 начнется 21 октября, но уже через четыре дня она перерастет в среднюю бурю класса G2 и продлится до 29 октября. После этой даты все постепенно прийдет в норму.
Магнитные бури подразделяют на пять уровней от G1 до G5. Нас ожидает буря классификации G1-G2.
И если первый уровень это общее недомогание в организме человека и животных, то второй уровень уже влияет на техническую составляющую, те сбой работы связи, техники, механизмов, легкая дезориентация в пространстве.
Наиболее опасный период магнитной бури следует ожидать с 21 по 24 октября.
Вторая волна придется на 27 число.
Даже полностью здоровые люди будут подвержены влиянию магнитной бури. Это проявится в скачках артериального давления, головных болей, тошноте, перепадам настроения, может временно пострадать слух и зрение.
В особенности это заденет метеозависимых людей, у которых могут активизироваться хронические проблемы.
Как себя вести с 21 по 29 октября, что бы максимально смягчить действие геошторма на организм:
По возможности больше спать.
Не перенапрягайте организм.
Пить успокаивающие чаи.
Проведите медитацию на сохранение энергии.
Не встревайте в конфликты.
Не выясняйте отношения.
Не употребляйте спиртное.
Будьте аккуратны на дороге и с электроприборами.
Не переедайте в эти дни.
Примите лекарства, назначенные врачем, не превышая дозировки.
И помните, что каждый реагирует на магнитные бури по-разному. У кого-то организм реагирует заранее от даты бури, а кто-то почувствует эти отголоски спустя неделю после ее прекращения.
Поэтому будьте внимательны к своему здоровью.