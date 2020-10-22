Украину накрыли мощные магнитные бури: шторму подвержены даже здоровые люди

Эфа Форина Общество 04:21, 22.10.2020

Магнитная буря класса G1 начнется 21 октября, но уже через четыре дня она перерастет в среднюю бурю класса G2 и продлится до 29 октября. После этой даты все постепенно прийдет в норму.

Магнитные бури подразделяют на пять уровней от G1 до G5. Нас ожидает буря классификации G1-G2.

И если первый уровень это общее недомогание в организме человека и животных, то второй уровень уже влияет на техническую составляющую, те сбой работы связи, техники, механизмов, легкая дезориентация в пространстве.

Наиболее опасный период магнитной бури следует ожидать с 21 по 24 октября.

Вторая волна придется на 27 число.

Даже полностью здоровые люди будут подвержены влиянию магнитной бури. Это проявится в скачках артериального давления, головных болей, тошноте, перепадам настроения, может временно пострадать слух и зрение.

В особенности это заденет метеозависимых людей, у которых могут активизироваться хронические проблемы.

Как себя вести с 21 по 29 октября, что бы максимально смягчить действие геошторма на организм:

  • По возможности больше спать.

  • Не перенапрягайте организм.

  • Пить успокаивающие чаи.

  • Проведите медитацию на сохранение энергии.

  • Не встревайте в конфликты.

  • Не выясняйте отношения.

  • Не употребляйте спиртное.

  • Будьте аккуратны на дороге и с электроприборами.

  • Не переедайте в эти дни.

  • Примите лекарства, назначенные врачем, не превышая дозировки.

И помните, что каждый реагирует на магнитные бури по-разному. У кого-то организм реагирует заранее от даты бури, а кто-то почувствует эти отголоски спустя неделю после ее прекращения.

Поэтому будьте внимательны к своему здоровью.

Комментировать
Общество

Смотрите также

Аграрная отрасль не попала в приоритеты в речи Зеленского, – Костыря

Ела траву и пила воду из реки: украинка пережила ад в Сирии и застряла в лагере для беженцев. Эксклюзив

Коронавирусом в Украине впервые заразились более 6,7 тысяч за сутки: статистика Минздрава на 21 октября

"Слуги народа" уехали на Донбасс с ночевкой на передовой

В Харькове задержали антимайдановца "Топаза" и отпустили с новым подозрением