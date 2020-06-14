Украину накрыли мощнейшие бури: последствия непогоды

В результате осложнения погодных условий по состоянию на утро 14 июня обесточены 348 населенных пунктов в 9 областях Украины.

Как сообщается на официальном сайте ГСЧС, причиной этого стали сильные осадки и порывы ветра.

По Украине прошлась непогода

"13 – 14 июня на территории 7 областей, а именно: Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Запорожской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областей в результате непогоды произошло падение 32 деревьев, подтоплены 49 жилых дома, 73 двора, 35 приусадебных участков, 3 подвалы, частично повреждены кровли 12 зданий и частично повреждено покрытие автодорог (регионального, территориального и местного значения) протяженностью около 2,5 км ", – говорится в сообщении.

В частности, по данным Управления ДСНС в Тернопольской области:

в селе Дзвиняч Залещицкого района частично повреждены шиферные покрытия 4-х жилых домов;

на автодороге Залещики – Тернополь свергнут несколько деревьев. Проезд транспортных средств обеспечен;

в селе Бильче-Золотое Борщевского района вследствие значительного дождя подтоплено один двор.

Предварительно жертв и пострадавших нет. Подразделениями ДСНС поваленные деревья распылен и убрано, откачан более 450 кубометров воды.

Упавшее дерево в Харькове Telegram\ХСалтовка

Последствия непогоды в Залещиках Facebook Залищицкого горсовета

Последствия непогоды в Залещиках Facebook Залищицкого горсовета

Последствия непогоды в Залещиках Facebook Залищицкого горсовета

Последствия непогоды в Залещиках Facebook Залищицкого горсовета

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Украине обрушились ливни с грозами и градом. В городах остановился транспорт и погас свет.