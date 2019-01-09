Украину накрыли лютые морозы: какую погоду ждать до конца недели

В Украине 10 января в большинстве областей, кроме Волынской и Ривненской, ожидается снег и метели.

Как сообщает Гидрометцентр, в южной части мокрый снег, местами значительные осадки, налипание мокрого снега, гололед; на юге и востоке страны порывы ветра 15-20 м/с.

Температура в западных и северных областях ночью составит 9-14°, днем 2-7° мороза; в южной части ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла; на остальной территории ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза.

11 января в южных, центральных и восточных областях мокрый снег и дождь, местами гололед, порывы ветра 15-20 м/с. Ночью в восточных, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областях значительные осадки, на остальной территории без существенных осадков, только в Прикарпатских областях ночью небольшой снег.

Температура в западных, северных, Винницкой, Черкасской областях ночью 5-10°, днем 2-7° мороза; на остальной территории ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла. На дорогах страны гололедица.

Температура ночью 12 января 8-14° мороза, 13 января 2-8° мороза, днем от 4° мороза до 2° тепла; в Крыму ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла.

В выходные ожидается временами небольшой снег, 13 января в западной части страны с дождем, в южной части без существенных осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народные синоптики спрогнозировали погоду на 2019-й год. По их данным, в конце января ожидается потепление и слякоть, а лето не будет слишком жарким.