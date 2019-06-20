Украину накрыла жаркая тропическая аномалия: синоптики забили тревогу

В Украине сейчас наблюдается аномальная даже для лета высокая температара воздуха.

Об этом заявила заведующая отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух, сообщает "Апостроф". "По данным Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского в Киеве, температура воздуха выше нормы почти на 9 градусов и это очень существенная аномалия. Считается, что температура является аномальной, если она превышает 1-2 градуса от нормы, а у нас - 9. Как правило, такие высокие температуры характерны для июля и августа, да и то на юге и юго-востоке Украины, а для северных областей страны 32-33 градуса – это аномалия", – пояснила она.

В то же время Балабух подчеркнула, что у нас довольно высокие температуры ночью – выше 20 градусов, а это говорит о том, что наблюдаются так называемые тропические ночи.

Погода в Украине glavred.info

По словам метеоролога, на рост температуры влияют два фактора.

"Мы видим изменение атмосферной циркуляции, которое и приводит к повышению температуры воздуха. В данном случае у нас в течение довольно длительного периода наблюдается антициклональная – безоблачная погода. Плюс, приходит теплый воздух с южных широт. Эти два фактора и влияют на температуру воздуха", – резюмировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, по предварительным прогнозам синоптиков,ослабление жары в Украине ожидается 24-25 июня.

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