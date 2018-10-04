Украину накрыла волна самоубийств детей: как избежать

Для того, чтобы избежать самоубийства ребенка, родители должны больше общаться с ним и предотвращать панику.

Такие советы дал заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко в своем блоге на OBOZREVATEL. По его словам, почти в каждом случае суицида присутствуют низкие социальные контакты.

Эксперт отмечает, что родителям, в первую очередь, нужно искать пути решения проблемы. "Их паника - это причина самоизоляции ребенка, разрыва коммуникации между поколениями. Он просто не хочет причинять родным боль, поэтому в следующий раз будет скрывать свои чувства и реальные намерения", - подчеркнул он.

По мнению Петренко, эта тема действительно актуальна, так как мотивы каждого пятого самоубийства остаются неизвестными даже после расследования.

Поэтому специалист советует постоянно поддерживать связь с ребенком. Главное, не читать нотации. "Любым образом сказать и показать, что вы его любите не за достижения, а несмотря ни на что. Дети должны почувствовать собственную значимость", - пояснил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, за первые дни октября было совершено пять самоубийств детьми, а в Мариуполе зафиксирован случай двойного суицида.