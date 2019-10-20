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21 октября • обновлено в 00:33
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Украину накрыла паника из-за дыма и грязного воздуха: синоптик все объяснила

1.3т Читать материал на украинском

В Украине зафиксирован самый высокий уровень концентрации угарного газа (СО), наравне с промышленными районами Китая или США.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды в Общественном совете при КГГА Олег Попенко, выложив подтверждающие скрины с впечатляющими данными.

Украину накрыла паника из-за дыма и грязного воздуха: синоптик все объяснила
Украину накрыла паника из-за дыма и грязного воздуха: синоптик все объяснила
Украину накрыла паника из-за дыма и грязного воздуха: синоптик все объяснила

"Накрыло пол-страны от Киева до Харькова, от Винницы до Мариуполя. Что могло так загрязнить воздух в Украине? У меня единственный вариант – это массовое сжигание листьев, костры и горение торфяников", – написал чиновник.

В свою очередь синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook попыталась объяснить, почему в последнее время над Украиной возможна такая концентрация вредных дымов и выбросов, и почему эти выбросы "зависли" над страной.

По ее словам, СО образуется в результате неполного сгорания топлива в автомобильных двигателях и отапливаемых приборах, работающих на угле или на других видах природного топлива, и не так, как от сжигания листьев или мусора.

"Что тогда от листьев? При сгорании одной тонны растительных остатков в воздух высвобождается около 9 кг микрочастиц дыма в состав которого входят пыль, окиси азота, угарный газ, тяжелые металлы и ряд канцерогенных соединений. Например, с тлеющих листьев и травы, без доступа кислорода, выделяется бензопирен. Кроме того, с дымом в воздух высвобождаются диоксины – одни из самых ядовитых для человека веществ. Все же угарный газ также может быть", – написала она.

Диденко объясняет, что сейчас как раз в полном разгаре сезон сжигания листьев, а в Украине уже длительное время преобладает антициклональный характер погоды, когда осадки маловероятны, ветер или слабый, или вообще штиль. Поэтому ядовитая дымка "зависает" и никуда не девается.

"Сухой воздух, слабый ветер или штиль еще долго будут определять погоду в Украине. Ветер может колебаться, правда. Сейчас ветер в Украине - преимущественно южных направлений, южный, юго-восточный, юго-западный. В ближайшее время рассчитывать на изменение синоптической ситуации не приходится - антициклональный характер погоды удержится", – отметила синоптик.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве из-за выбросы мусоросжигательного завода "Энергия" существенно ухудшилась качество воздуха.

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Место
Украина
Тег
отравились газом
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Исаев Максим
Исаев Максим
Блин, ну когда уже этот ПутЕн угомонится???
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