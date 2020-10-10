Эпидемия коронавируса накрыла Украину – к чему надо быть готовым? Уже редкость семьи в Киеве, где бы кто-то не заболел. Как государство готово к кризису и что делать заболевшим?

– Коронавирус это не повод для паники, это проблема, которую большинство из нас должно будет решить, так что надо действовать, и быть готовым позаботиться о себе самому.

– Больницы в Киеве заполнены и врачи советуют пациентам самим искать места. Следует быть готовым, что лечиться придётся дома.

– Острая нехватка врачей, способных дать квалифицированные рекомендации. Надо искать специалистов, которые будут вас консультировать в случае осложнений.

– Дефицита аппаратов ИВЛ нет, но в больницах острый дефицит кислорода, который надо подавать для обеспечения тяжелобольных. Впрочем, дефицита кислородных концентраторов на рынке нет, их по-прежнему можно свободно купить через интернет.

– Статистика не полная – реально заболевает в разы большее число людей. Большинство тестов люди делают себе сами – они платные и стоят от 30 до 100 долларов в частных лабораториях. Массовое дешевое или бесплатное тестирование отсутствует. Только регулярное тестирование может обеспечить контроль над распространением. Раннее выявление больных помогает быстрому лечению окружающих.

– При своевременном лечении можно обойтись препаратами из ближайшей аптеки. Распространение инфекции в легкие в большинстве случаев блокируется антибиотиками, дефицита антибиотиков нет, но надо следовать рекомендациям врачей!.

– Коронавирусом нередко заболевают повторно, но второй раз течение болезни более слабое.

– Осложнения касаются даже здоровых и молодых людей, если они допускают переохлаждение и не принимают меры сразу после появления симптомов. Не надо перехаживать на ногах недомогания.

– Много случаев массовых заражений целых компаний. Друга пригласили на юбилей свадьбы, после совместного вечера заболели все сорок человек.

– Маски хорошо защищают – но только если их носят все и регулярно меняют. В большинстве стран мира строгие меры контроля ношения масок. В Турции если полиция фиксирует, что люди в машине или автобусе не носят маску или не носят не на носу – штраф 4 тысячи гривен, если на наши деньги.

– Прятаться от болезни дома – не вариант. Надо давать нагрузку на легкие, потому что коронавирус поражает легкие. Нужен спорт и прогулки.

– Я не сторонник останавливать экономику, потому что в отличие от Европы наше государство бизнесу никак не помогает. Но нужны строгие запреты и штрафы на нахождение в транспорте и в общественных зданиях без маски на носу. Это работает в большинстве цивилизованных стран. На открытом свежем воздухе, если рядом нет толпы, маску носить не стоит.

– Если вы ещё не заболели, приготовьтесь, иммунитет зависит в том числе от вашего настроения и уверенности в себе.