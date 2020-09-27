Украину накрыла буря: в Карпатах выпал снег, сотня населенных пунктов обесточены

В Украине в воскресенье, 27 сентября, разгулялась осенняя непогода – дожди со штормовым ветром, которые привели к обесточиванию более ста населенных пунктов. В то же время в Карпатах уже выпал первый снег.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Со своей стороны в Укргидрометцентре предупредили о еще большем ухудшении погодных условий в этот день в стране (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"По состоянию на 7:00 27 сентября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 107 населенных пунктов в четырех областях, а именно: во Львовской – 34, Винницкой – 33, Ивано-Франковской – 26 и Черновицкой – 14", – говорится в сообщении спасателей.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения, кроме специалистов ГСЧС, привлечены и бригады облэнерго в регионах.

Сотрудники Черногорского горного поисково-спасательного поста сообщили, что по состоянию на утро воскресенья на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха опустилась до 0°С, дул юго-западный ветер 10-12 м/с, было облачно и прошел дождь с мокрым снегом. Из-за такой погоды в горах наблюдалась ограниченная видимость до 100 м.

В то же время синоптики Укргидрометцентра информируют об усилении непогоды в Украине. Так, 27 сентября во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях сильные, в Волынской, Ривненской, Хмельницкой, Одесской и Винницкой областях будут идти значительные дожди. К тому же днем в большинстве областей местами возможны грозы и даже град. В течение суток 27 сентября порывы ветра в стране будут достигать 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый). Тогда как в южной части, восточных, центральных (кроме Винницкой), Сумской областях синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, после окончания "бабьего лета", 27 сентября, в Украине начнет постепенно снижаться температура и придут дожди. Синоптики советуют быть осторожными, так как возможны порывы ветра.