Украину накрыл циклон: синоптик дала точный прогноз погоды на воскресенье

В воскресенье, 31 мая, из-за циклона в большинстве областей Украины пройдут дожди разной интенсивности.

Температура воздуха ожидается +16 +20 градусов, на юге и востоке до +22, в западной части будет холоднее всего, +12 +16 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Faceboook.

В Украине продолжит идти дождь

"В Киеве завтра также будет преобладать влажная воздушная масса, но циклон все же от столицы отодвинется, то есть, с дождями попустит немного. Температура воздуха будет колебаться около +16 градусов", – отметила синоптик.

Диденко прогнозирует, что начало недели будет холодным, а уже с 3-4 июня ожидается ощутимое потепление.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в субботу, 30 мая, Киев затопило после сильного ливня. От дождя больше всего пострадали жители левого берега, однако машины "поплыли" и в других районах.