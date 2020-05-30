Украину накрыл циклон: синоптик дала точный прогноз погоды на воскресенье
В воскресенье, 31 мая, из-за циклона в большинстве областей Украины пройдут дожди разной интенсивности.
Температура воздуха ожидается +16 +20 градусов, на юге и востоке до +22, в западной части будет холоднее всего, +12 +16 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Faceboook.
"В Киеве завтра также будет преобладать влажная воздушная масса, но циклон все же от столицы отодвинется, то есть, с дождями попустит немного. Температура воздуха будет колебаться около +16 градусов", – отметила синоптик.
Диденко прогнозирует, что начало недели будет холодным, а уже с 3-4 июня ожидается ощутимое потепление.
Как писал OBOZREVATEL ранее, в субботу, 30 мая, Киев затопило после сильного ливня. От дождя больше всего пострадали жители левого берега, однако машины "поплыли" и в других районах.