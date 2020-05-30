Главная Новости
30 мая • обновлено в 16:34
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Украину накрыл циклон: синоптик дала точный прогноз погоды на воскресенье

1.9т
Читать материал на украинском

В воскресенье, 31 мая, из-за циклона в большинстве областей Украины пройдут дожди разной интенсивности.

Температура воздуха ожидается +16 +20 градусов, на юге и востоке до +22, в западной части будет холоднее всего, +12 +16 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Faceboook.

В Украине продолжит идти дождь

В Украине продолжит идти дождь

"В Киеве завтра также будет преобладать влажная воздушная масса, но циклон все же от столицы отодвинется, то есть, с дождями попустит немного. Температура воздуха будет колебаться около +16 градусов", – отметила синоптик.

Диденко прогнозирует, что начало недели будет холодным, а уже с 3-4 июня ожидается ощутимое потепление.

Украину накрыл циклон: синоптик дала точный прогноз погоды на воскресенье
Украину накрыл циклон: синоптик дала точный прогноз погоды на воскресенье

Как писал OBOZREVATEL ранее, в субботу, 30 мая, Киев затопило после сильного ливня. От дождя больше всего пострадали жители левого берега, однако машины "поплыли" и в других районах.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 23 204.

    Вылечились: 9311. Умерли: 696.

  • В мире заболели 6 млн человек, погибли – более 365 тысяч.

  • В Китае признались, что коронавирус пошел не из рынка Уханя, и животные здесь ни при чем.

  • Умирают к концу второй недели: ученые из Франции назвали группу риска при заболевании COVID-19.

  • Врач заявил об опасных изменениях в крови при коронавирусе. Они провоцируют разрушение органов и клеток в организме.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги