Украину накрыл погодный армагеддон: чего ждать дальше

Украину настиг погодный армагеддон – бури, грозы и ливни привели к масштабным наводнениям.

Тысячи домов и домохозяйств на территории Ивано-Франковской и Закарпатской областей попали в зону подтопления вследствие интенсивных осадков. Президент Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению последствий ЧП.

В этой связи OBOZREVATEL решил выяснить у читателей, стоит ли придаваться панике из-за ухудшения погодных условий.

Погодный армагеддон в Украине

Так, больше всего украинцев (42%) выразили мнение, что к тревожным последствиям привел сезон дождей, который не является ничем удивительным. "Не нужно паники!" – призвали они.

Еще 38% респондентов сделали вывод, что климат Земли неустанно меняется, поэтому дальше будет только хуже.

Примечательно, что некоторые связали стихийные бедствия с переизбранием президента Украины. Так, 16% опрошенных выразили мнение, что природа плачет по новой власти и скоро все пройдет.

При этом, 4% украинцев никакой заинтересованности в вопросе не проявили, поскольку живут далеко от Западной Украины и не беспокоятся по этому поводу.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 30 мая в Украине прогнозируют повышение температуры воздуха до +31°.

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