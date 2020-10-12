Украину накрыл густой туман: большинство областей в опасности

Карина Бондаренко Общество 10:08, 12.10.2020

В понедельник, 12 октября, на большинство областей Украины опустился густой туман.

В связи с погодными условиями объявлен первый (желтый) уровень опасности, сообщили на сайте Укргидрометцентра.

Видимость на дорогах ухудшилась до 300-500 метров. Ясно только в Закарпатской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму.

На Украину опустился туман.
Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во второй половине недели, 15-16 октября, температура воздуха в Украине начнет снижаться.

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