Украину накрыл густой туман: большинство областей в опасности

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
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Украину накрыл густой туман

В понедельник, 12 октября, на большинство областей Украины опустился густой туман.

В связи с погодными условиями объявлен первый (желтый) уровень опасности, сообщили на сайте Укргидрометцентра.

Видимость на дорогах ухудшилась до 300-500 метров. Ясно только в Закарпатской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму.

На Украину опустился туман.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во второй половине недели, 15-16 октября, температура воздуха в Украине начнет снижаться.

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