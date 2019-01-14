Украину накрыл атмосферный фронт: синоптики предупредили о непогоде

В Украину 14 января пришел атмосферный фронт северного циклона Florenz, поэтому ожидается снег и мокрый снег.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, 15 января фронт дойдет до восточной части.

По ее прогнозу, мокрый снег, на юге с дождем, предполагается в южной части и на востоке Украины (кроме Одесской).

Также небольшой снег снова выпадет в западных областях. На севере и в центре 15 января днем без существенных осадков, максимум местами возможен небольшой снег.

Температура воздуха ближайшей ночью -4... -10 градусов, на востоке и юге около нуля, днем ожидается в Украине 0... -3 градуса мороза, на юге и востоке 0... +3 градуса, в Крыму до +6 градусов.

Кроме того, Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение. Снеголавинная опасность (3 уровень) в связи со снегопадами и метелями сохраняется 14-15 января в горах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей.

В горных районах Закарпатской области — угроза оползней снега на дороги.

15 января в Киеве без существенных осадков. Ночью -3... -5 градусов, днем -2... -4 градуса. 17-18 января в Киеве потеплеет. Очередное похолодание придет с 21 января.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Народные синоптики спрогнозировали погоду на 2019-й год. В конце января ожидается потепление и слякоть, а вот лето не будет слишком жарким.

В то же время синоптики разных стран прогнозируют, что 2019 год может стать самым теплым в истории наблюдений за погодой. Виной всему эффект Эль-Ниньо – колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, которое влияет на климат.

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