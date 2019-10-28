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28 октября • обновлено в 15:19
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Украину накрыл атмосферный фронт: синоптик дала холодный прогноз

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На территорию Украины пришел холодный атмосферный фронт, который принес дожди.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, во вторник, 29 октября, влажная погода будет преобладать повсеместно.

В течение дня ожидается +7 +13 градусов, на юго-востоке +12 +15, в Крыму до +17 градусов.

Дождливая погода

Дождливая погода

Подробности

Небольшие дожди пройдут на западе, севере, иногда в центре и возможно Донецкой области. На остальной территории - без существенных осадков.

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Ветер будет северо-западный, 5-10 м/с, ночью и утром местами туманы.

В Киеве 29 октября существенные осадки не предусматриваются, максимум туман или незначительный дождь. Температура воздуха в течение дня не выше +10 градусов. В среду, четверг и пятницу в столице ночью похолодает до 1-5 градусов, днем до +4 +7 градусов.

По данным Укргидрометцентра, в ближайшую неделю в Украине ожидается холодная погода, обусловленная поступлением на территорию нашей страны холодных атмосферных фронтов с северо-западной Европы.

"В последующие 3 суток кое пройдут небольшие дожди, на высокогорье Карпат с мокрым снегом. Ночные минимумы составят 0-6° мороза, дневные максимумы 2-7° тепла, несколько теплее будет только на Закарпатье и в юго-восточной части страны - ночью там ожидаем 3-8° тепла, днем ​​7-12°", - сообщили синоптики.

Украину накрыл атмосферный фронт: синоптик дала холодный прогноз

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в начале ноября в Украине будет похожая с октябрем погода, а температура воздуха еще продержится выше нуля. Совсем холодно в стране станет лишь в конце ноября.

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Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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