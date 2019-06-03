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Украину накроют жара и грозы: синоптики уточнили прогноз погоды на неделю

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В Украине в ближайшую неделю ожидаются интенсивные дожди, которые будут сопровождаться жаркой погодой.

Согласно данным Укргидрометцентра, во вторник, 4 июня, на всей территории Украины ожидаются дожди и грозы.

При этом температура воздуха прогреется от 22 до 29 градусов, немного меньшие показатели ожидаются в западных областях.

Аналогичные погодные условия будут наблюдаться в среду, 5 июня. Но уже в четверг, 6 июня, осадки покинут северо-восточные области: Черниговскую, Сумскую, Харьковскую, Луганскую и Донецкую.

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Температурные показатели будут аналогичные до конца рабочей недели. На Западе от 22 до 26, а в других областях от 24 до 29 градусов тепла.

Погода в Украине

Погода в Украине

meteo.gov.ua

Погода в Украине

Погода в Украине

meteo.gov.ua

Погода в Украине

Погода в Украине

meteo.gov.ua

Погода в Украине

Погода в Украине

meteo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в июне и июле прогнозируется аномальная жара, температура воздуха будет прогреваться выше 30 градусов.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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