Украину накроют жара +36, шквалы и смерчи: синоптик дала аномальный прогноз

В пятницу, 3 июля, в Украине ожидается жаркая и одновременно дождливая погода с опасными метеоявлениями.

Осадки с грозами накроют сначала западные, а затем и северные области. Таким прогнозом на своей странице в Facebook поделилась синоптики Наталья Диденко.

В частности, из-за раскаленного воздуха с грозах возможны сильные ливни и шквалы, и даже град с локальными смерчами.

По словам синоптика, такую неустойчивую погоду на западе и севере организует линия восхождения, вдоль которой как раз и возникают опасные метеоявления.

Карта погоды в Украине 3 июля (Facebook Натальи Диденко)

Тогда как на остальной территории Украины 3 июля будет преобладать сухая погода, только днем в Харьковской и Сумской областях местные возможны дожди.

"Жара охватит большинство областей, в течение дня прячьтесь в тень, под вентиляторы, кондиционеры, кепки, панамки или здоровенные шляпы. У кого есть проблемы с сердцем или с артериальным давлением и есть возможность просто поваляться дома на диване – лучше поваляйтесь", – предупредила Диденко.

3 июля в Украине возможны опасные метеоявления (Facebook Натальи Диденко)

Она отметила, что в пятницу столбики термометров в некоторых регионах поднимутся до +29... +34 градусов, а на юге и востоке – до +36.

В западных областях, где воздух освежат дожди, предполагается +23... +28 градусов.

Ветер в этот день в Украине ожидается южный и юго-восточный, небольшой или умеренный.

Прогноз на ослабление жары после 8-9 июля (Facebook Натальи Диденко)

В Киеве 3 июля тоже будет жарко и без существенных осадков, только вечером возможен локальный грозовой дождь. Днем в столице припечет до +32 градусов.

"Ближайшее ослабление жары в Киеве – суббота и воскресенье, но так себе, незначительное. А более ощутимый свежий воздух придет в столицу с 8-9 июля", – добавила Диденко.

прогноз синоптикини (Facebook Натальи Диденко)

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики сделали штормовое предупреждение в некоторых регионах Украины на четверг, 2 июля. По данным Укргидрометцентра, в западных областях ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.