Украину накроют жара +33 и дожди: синоптик уточнила прогноз погоды
В четверг, 2 июля, значительная часть Украины окажется под влиянием антициклона, поэтому в большинстве регионов ожидается солнечная погода.
Однако локальные дожди с грозами пройдут на западе, а также местами в Луганской, Донецкой, Запорожской областях и в Крыму. Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диднеко.
По ее словам, западные дожди приведет фронт циклона Thekla, который сейчас "хозяйничает" на территории континентальной Европы. Из-за него в Норвегии даже прогнозируют мокрый снег.
Однако украинцам, добавила Диденко, мокрый снег не грозит, ведь в четверг в течение дня в большинстве областей предполагается +27... +33 градуса.
Вернется жара и в Киев. Так, 2 июля в столице максимально ожидается +30... +32 градуса, осадки маловероятны.
"Между прочим, достаточно комфортным будет воздух в столице в субботу-воскресенье, в пределах +26... +28 градусов. А пока – июль, солнце, жара", – подчеркнула синоптик.
Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что июль в Украине начнется и завершится дождями, а в течение месяца будет и жара, и холод.