Украину накроют жара +33 и дожди: синоптик уточнила прогноз погоды

В четверг, 2 июля, значительная часть Украины окажется под влиянием антициклона, поэтому в большинстве регионов ожидается солнечная погода.

Однако локальные дожди с грозами пройдут на западе, а также местами в Луганской, Донецкой, Запорожской областях и в Крыму. Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диднеко.

По ее словам, западные дожди приведет фронт циклона Thekla, который сейчас "хозяйничает" на территории континентальной Европы. Из-за него в Норвегии даже прогнозируют мокрый снег.

Однако украинцам, добавила Диденко, мокрый снег не грозит, ведь в четверг в течение дня в большинстве областей предполагается +27... +33 градуса.

Карта погоды (Facebook Натальи Диднеко)

Вернется жара и в Киев. Так, 2 июля в столице максимально ожидается +30... +32 градуса, осадки маловероятны.

"Между прочим, достаточно комфортным будет воздух в столице в субботу-воскресенье, в пределах +26... +28 градусов. А пока – июль, солнце, жара", – подчеркнула синоптик.

Прогноз синоптика (Facebook Натальи Диднеко)

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что июль в Украине начнется и завершится дождями, а в течение месяца будет и жара, и холод.