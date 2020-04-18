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18 апреля • обновлено в 08:54
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Украину накроют заморозки: синоптики уточнили прогноз перед Пасхой

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В канун Пасхи, 18 апреля, в Украине будет преобладать прохладная и облачная погода, ночью ожидаются заморозки.

Как сообщает Укргидрометцентр, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью сильные заморозки в воздухе 0…-2 градуса, днем температура воздуха +10…+12 градусов.

Украину накроют заморозки: синоптики уточнили прогноз перед Пасхой

pixabay.com

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью сильные заморозки в воздухе 0…-5 градусов, днем +9…+15 градусов.

В Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях ночью 0…+7 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +12…+17 градусов, на Закарпатье +15…+20 градусов.

В центральной части страны сухо, но пасмурно. Ночью +3... +5, дневная температура воздуха составит до +12 градусов.

В южных областях местами ожидается небольшой дождь. Столбики термометров там будут показывать от +5 до +9 градусов, днем ожидается от +12 до +15. В Крыму без осадков, ночью +5... +7, днем +13... +15 градусов.

На севере Украины резко похолодает, правда, будет без существенных осадков. Ночью от -1 до -3 градусов, днем столбики термометров покажут лишь до +10 градусов.

На востоке переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +9…+15 градусов.

Погода в Украине 18 апреля

Погода в Украине 18 апреля

Ранее синоптик Владислав Билык рассказал OBOZREVATEL, что вся следующая неделя будет примерно такой же, как и выходные дни.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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