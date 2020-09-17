Украину накроют заморозки: синоптик озвучила детали

В ночь с 17 на 18 сентября в ряде областей Украины возможны заморозки на почве.

Об этом OBOZREVATEL рассказала синоптик Татьяна Адаменко. "Ночью ожидаем заморозки в западных и северных областях, возможно в северных районах центральных областей. Слава богу, не такие страшные, какими они виделись три дня назад", – уточнила она.

По словам синоптика, на всей территории Украины ожидается резкое понижение температуры, в ночные часы она составит всего 3-9 градусов тепла.

"Но заморозки на поверхности почвы – это нормальное явление для осени. Это не сенсация или аномалия. По климатическим условиям заморозки в северных областях у нас наблюдаются уже в конце августа", – пояснила синоптик.

Полную версию прогноза Татьяны Адаменко скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что атмосферный фронт принесет в Украину похолодание, дожди с грозами и штормовой ветер.