Украину накроют снег, дожди и туманы: синоптики дали прогноз на субботу

В субботу, 19 декабря, в северных и восточных областях Украины ожидается снег с дождем, а почти на всей территории страны – ночные заморозки.

Как сообщает Укргидрометцентр, на западе Украины облачно, без существенных осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 3-5 м/с, температура воздуха ночью -1...+2 градуса, днем +2...+6 градусов.

На севере страны облачно, без существенных осадков, в Черниговской и Сумской областях небольшой мокрый снег и дождь, ветер северо-западный, 3-5 м/с, температура ночью и днем -1...+1 градуса.

В центре Украины облачно, без существенных осадков, только в Полтавской области небольшой мокрый снег и дождь, ветер северо-западный, 3-5 м/с, температура ночью и днем -1...+2 градуса.

На востоке страны облачно, небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 3-5 м/с, температура ночью и днем -3...+1 градусов.

На юге Украины облачно, без существенных осадков, ветер юго-западный, 3-5 м/с, температура ночью и днем -2...+3 градуса; в Одесской области ночью +2...+4 градуса, днем +3…+5 градусов.

В Киеве облачно, без существенных осадков, ветер северо-западный, 3-5 м/с, температура воздуха ночью и днем 0...+2 градуса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 19 декабря прогнозируют значительное ухудшение погодных условий – из-за тумана на дорогах будет наблюдаться повышенная опасность.