Украину накроют штормовые ветра: синоптики предупредили об опасности

В Украине объявили штормовое предупреждение на 17 февраля из-за сильных порывов ветра.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Как отметили метеорологи, ожидается І уровень опасности.

"Днем 17 февраля во западных, северных и центральных областях порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах местами 25 м/с (І уровень опасности, желтый)", – указали синоптики.

meteo.gov.ua

Отметим, что по Киевской области и Киеву днем 17 февраля также ожидаются порывы ветра 15-18 м/с (І уровень опасности, желтый).

Вместе с тем, температура воздуха в Украине прогреется до +14 градусов на западе страны. В то же время осадков в этот день не предусматривается, он будет солнечным по всей территории страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики предупредили, что вслед за теплой и бесснежной зимой наступит более теплая и засушливая весна. И если это сбудется, то Украину ждет серьезный неурожай.

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