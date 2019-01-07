Украину накроют рождественские морозы: погода на неделю

После Рождества в Украину придет переменчивая погода, а местами намечается сильный мороз.

В течение всей недели на всей территории страны ожидаются снегопады, уточнили в Укргидрометцентре.

Во вторник, 8 января, снег отступит из центральных и северных областей. Но на западе, юге и востоке страны продолжит заметать. Температура воздуха по всей Украине будет от -5 до -8 мороза днем, а ночью до 12 ниже нуля.

В среду, 9 января, на юго-востоке страны прогнозируют прекращение снегопадов и даже будет солнечно с потеплением. На остальной территории страны снег и все так же морозно, до минус 5-8 ниже нуля.

В четверг, 10 января, снегопады снова вернутся на всю территорию страны. На юго-востоке местами мокрый снег с дождем. Там температура будет от -1 мороза до +1 тепла. На остальной территории от -3 до -6 мороза днем и до 8-10 мороза ночью.

В пятницу, 11 января, погода в Украине будет схожей с предыдущим днем. В центре и на севере страны возможно ослабление морозов. Но осадки в виде снега и мокрого снега с дождями на юго-востоке сохранятся.

Погода на курортах

Турция. В курортном регионе Анталия возможны дожди. Днем температурный максимум — 16 градусов тепла, но ночью возможны падения до 0 градусов.

Египет. В начале января в курортных городах синоптики обещают солнечную погоду. К концу недели даже возможно потепление до 24 градусов тепла.

Народный прогноз погоды

8 января отмечается Собор Пресвятой Богородицы. В народе этот день назывался Бабьи каши. По каше и погоду предсказывали на ближайшее время: если каша в печи румянится — к снегу.

Погода будет снежной Fonstola

9 января почитается память святого апостола Стефана, который проповедовал, подкрепляя истинность своих слов знамениями и чудесами. Обычно этот день бывал морозным: "Пришел Стефан — на нем красный жупан".

10 января почитается память святых из Никомидии. Наши предки заметили, что погода в этот день указывает на погоду в июле будущего года. Если 10 января случатся снегопады и метели, то в июле будут частые дожди.

11 января церковь чтит память 14 тысяч Вифлеемских младенцев. В старину в этот день было принято в сумерках отдыхать на печи и полатях, рассказывая детям сказки.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 января в восточных областях, Приазовье и в Карпатах прошел снег, на остальной территории без осадков. Ветер восточный и северо-восточный 5-10 м/с. Из-за непогоды было ограничено движение транспорта в двух областях.