Украину накроют обильные осадки и весенний ветер: синоптик уточнила прогноз на Рождество

На Рождество западного обряда, 25 декабря, погода в Украине будет с атмосферными фронтами, дождями, снегом, гололедом и налипанием мокрого снега.

Кроме этого, в пятницу ожидается сильный ветер, хоть и с весенним теплом. Таким прогнозом на праздничный и одновременно выходной день поделилась народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, дожди ближайшей ночью пройдут почти по всей стране. Не предвидится таких осадков лишь на востоке, в Днепре с районами и в Запорожье. Тогда как в Карпатах и в Сумской области дождь будет переходить в мокрый снег.

Днем в пятницу мощная фронтальная зона переместится немного восточнее, поэтому в центре, на северо-востоке и в восточной части страны ожидается значительное осложнение погодных условий. Из-за снегопадов возможно налипание мокрого снега, образование гололеда на дорогах.

На остальной территории, несмотря на ослабление или полное прекращение осадков, все еще будет доминировать влажная воздушная масса.

Так, ветер западного и юго-западного направлений будет порывистым и даже местами со штормовыми порывами.

Столбики термометров днем 25 декабря держаться на уровне +2... +6 градусов, а на юге в это время будет почти по-весеннему – до +5... +11 градусов.

Погода в Киеве с ночи пятницы ожидается дождевой – осадки прекратятся только днем. Ветер в столице будет западного, юго-западного направлений, порывистый, некомфортный. Температура воздуха в светлое время суток составит +2... +5 градусов.

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