Украину накрыли мощные магнитные бури: астролог дала советы, как уберечься

Со среды, 21 октября, и до следующего четверга, 29 октября, в мире начались магнитные бури, наиболее опасный период следует ожидать в ближайшие дни – с 21 по 24 октября.

Об этом OBOZREVATEL рассказала украинский астролог Эфа Форина, комментируя прогноз специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца о магнитном шторме, который накроет всю планету.

"Магнитная буря класса G1 начнется 21 октября, но уже через четыре дня перерастет в класса G2 и продлится до 29 октября. После этой даты все постепенно придет в норму. Если первый уровень – это общее недомогание в организме человека и животных, то второй, G2, влияет уже на техническую составляющую. Это сбой работы связи, техники, механизмов, легкая дезориентация в пространстве", – сказала астролог.

По ее словам, наиболее опасный период с 21 по 24 октября, и даже полностью здоровые люди будут подвержены влиянию магнитной бури. Это проявится в скачках артериального давления, настроения, головных болях, тошноте, может временно пострадать слух и зрение. Но больше всего это заденет метеозависимых людей, у которых могут активизироваться хронические проблемы.

"Что нужно делать, чтобы максимально смягчить действие геошторма? По возможности больше спать, не перенапрягать организм, пить успокаивающие чаи, не встревать в конфликты, не употреблять спиртное, не переедать, быть аккуратным на дороге и с электроприборами", – посоветовала она.

Астролог также напомнила, что каждый человек реагирует на магнитные бури по-разному. У кого-то организм может заранее давать сбои, а кто-то почувствует отголоски даже через неделю после ее прекращения.

По данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, самый мощный удар геошторма ожидается 25 октября. В Украине на этот день запланировано проведение местных выборов. После этого еще несколько дней геомагнитное поле Земли будет неспокойным.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые предупреждают, что в ближайшем будущем магнитные бури станут все более частым явлением. Солнце вступило в новый 11-летний цикл, активность звезды стала расти.