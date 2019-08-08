Украину накроют мощные грозы: синоптики заявили о резком ухудшении погоды

В пятницу, 9 августа, в Украине ожидаются кратковременные дожди с грозами, а температура воздуха поднимется до +32.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"9 августа ночью в центральных областях, на севере Левобережья и Одесской области, днем в Украине местами небольшой кратковременный дождь, гроза", – сказано в сообщении.

Погода 9 августа depo.ua

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 21°; днем 24-29°, в южной части местами 30-32°.

Погода 9 августа Скриншот

В Киеве 9 августа днем прогнозируют небольшой дождь, однако в целом значительные осадки не ожидаются. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 25-27°.

Погода 9 августа 112 Украина

Отметим, по прогнозам синоптиков, на курортах Украины в августе уже не будет так жарко, как в предыдущие два месяца лета, однако искупаться и позагорать удастся.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 августа в западной части Украины объявили штормовое предупреждение.

Синоптик дал прогноз на август в Украине, заявив, что адскую жару в стране сменит холод.

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