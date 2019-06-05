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Украину накроют ливни с градом: синоптик уточнила прогноз погоды

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В четверг, 6 июня, в Украине ожидаются кратковременные дожди и грозы, местами сильные ливни, шквалы и град.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, меньшая вероятность дождей ожидается на Левобережье - восточные области, юго-восток, часть центральных областей.

Температура воздуха предполагается на уровне +25 +30 градусов, на востоке и юге местами до +32 градусов, на западе +23 +27 градусов.

Украину накроют ливни с градом: синоптик уточнила прогноз погоды

Иллюстрация

Иллюстрация

24 канал

В Киеве 6 июня кратковременные дожди будут чередоваться с солнцем, максимальная температура воздуха достигнет +27 +28 градусов.

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По прогнозу Диденко, в столице будет расти температура воздуха до +30 +33 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в ближайшую неделю ожидаются интенсивные дожди, которые будут сопровождаться жаркой погодой.

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Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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