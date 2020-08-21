Украину накроют грозовые дожди: синоптик рассказала, где ждать непогоды

В субботу, 22 августа, над частью Украины прольются дожди.

Влажный атмосферный фронт принесет дожди с грозами на Левобережье Украины.

О погоде на субботу, 22 августа, рассказала синоптик Наталья Диденко в Facebook. Короткие ливни с грозами наиболее вероятны в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму, а также частично на Днепропетровщине.

На остальной территории Украины будет сухо.

Грозовые дожди ожидаются на Левобережье Украины (Facebook Натальи Диденко)

Температура воздуха в западной части страны будет одной из самых высоких, как и на юге: +25...+30 градусов.

Неожиданно посвежеет на юго-востоке и, что логично, на севере Украины: +22...+25 градусов.

В центральных областях и на Харьковщине дневной максимум будет находится около +24...+28 градусов.

На западе страны будет непривычно жарко (Facebook Натальи Диденко)

В Киеве дождь с грозой ожидается вечером 21 августа и ночью 22 августа. Днем ​​в субботу, 22 августа, будет сухо, ясно и комфортно, +25 градусов.

В воскресенье, 23 августа, столбики термометров снова начнут подниматься вверх.

Синоптик рассказала о погоде в Украине на 22 августа (Facebook Натальи Диденко)

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики рассказали, какая погода будет в Украине на длинных выходных 22-24 августа.

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